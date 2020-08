États-Unis : Anchorage est la première ville d'Alaska à interdire les thérapies de conversion

Mercredi 26 août, Anchorage est devenue la première ville d’Alaska à interdire les thérapies de conversion pour les mineur.e.s. Cette pratique vise à « guérir » les personnes LGBT+ en « changeant » l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Après une audience de deux jours, l’assemblée de la plus grande ville d’Alaska a adopté une ordonnance interdisant aux professionnel.le.s de la santé de soumettre les personnes LGBT+ de moins de 18 ans. La législation a été votée à 9 voix contre 2. Cependant, l’interdiction ne s’applique qu’aux médecins et thérapeutes agréés, avec des exemptions pour les membres du clergé et les parents.

« Un jour, nous allons regarder en arrière et nous allons nous demander pourquoi cela a été débattu en premier lieu, et pourquoi cette pratique a été autorisée »

« Un jour, cette pratique sera interdite aux États-Unis », a déclaré le président de l’Assemblée Felix Rivera, dans des propos rapportés par le Anchorage Daily News. « Et puis un jour, nous allons regarder en arrière et nous allons nous demander pourquoi cela a été débattu en premier lieu, et pourquoi cette pratique a été autorisée ».

Anchorage est la première ville d’Alaska à interdire la thérapie de conversion. L’État devient ainsi le 40ème aux États-Unis, où une juridiction a pris des mesures contre cette pratique. Ces thérapies ont été critiquées par l’American Psychological Association (Association américaine de psychologie) et d’autres associations médicales. Au total, 20 États et des dizaines de villes aux États-Unis ont interdit la thérapie de conversion pour les mineur.e.s.

L’association LGBT+ Trevor Project a travaillé avec l’assemblée d’Anchorage pour aider à faire passer l’ordonnance.

« Selon les données de la nouvelle enquête nationale du Trevor Project, les jeunes LGBTQ qui ont suivi une thérapie de conversion ont rapporté plus de deux fois le taux de tentatives de suicide au cours de la dernière année par rapport à ceux qui ne l’ont pas fait », a déclaré dans un communiqué Sam Brinton, vice-président.e de la mobilisation et des affaires gouvernementales au Trevor Project. « De l’Alaska au Maine, The Trevor Project travaille dans des villes et des régions à travers le pays pour protéger les jeunes LGBTQ de cette pratique dangereuse et discréditée ».