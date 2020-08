New York nomme un parc d'État en l'honneur de Marsha P. Johnson

Le parc d’État de l’East River, dans le nord de Brooklyn à New York, a été renommé en l’honneur de Marsha P. Johnson mardi 25 août, qui aurait été le 75ème anniversaire de la militante. C’est la première fois qu’un parc d’État américain prend le nom d’une personne LGBT+.

Le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, a expliqué sa décision dans un communiqué. « Trop souvent, les voix marginalisées qui ont fait avancer le progrès à New York et à travers le pays ne sont pas reconnues, ne constituant qu’une fraction de nos monuments publics », écrit-il.

Le premier parc d’État nommé en l’honneur d’une personne LGBT+

« En lui dédiant ce parc d’État et en installant des œuvres d’art publiques racontant son histoire, sa mémoire et son travail de lutte pour l’égalité perdureront »

« Marsha P. Johnson a été l’une des figures de proue du mouvement LGBTQ et ne reçoit que maintenant la reconnaissance qu’elle mérite. En lui dédiant ce parc d’État et en installant des œuvres d’art publiques racontant son histoire, sa mémoire et son travail de lutte pour l’égalité perdureront ».

« New York est le fier berceau du mouvement des droits LGBTQ avec les émeutes de Stonewall il y a plus de 50 ans », déclare la lieutenante-gouverneure Kathy Hochul (D). « Aujourd’hui, nous dédions le premier parc d’État à New York en l’honneur d’une héroine LGBTQ — Marsha P. Johnson. Le parc d’État de Marsha P. Johnson rend hommage à la femme trans noire, qui a mené le combat pour l’égalité des droits et la justice pour tous. Avec la pandémie de Covid-19 et le mouvement Black Lives Matter, nous devons maintenant plus que jamais continuer le combat pour l’égalité LGBTQ et la justice raciale dans notre société ».

« New York lui est redevable pour son engagement courageux et sa lutte acharnée pour l’égalité LGBTQ », écrit Andrew Cuomo dans un tweet.

I'm proud to announce the dedication of East River State Park in Brooklyn to #MarshaPJohnson. Today, Marsha P. Johnson State Park becomes the first State Park to honor an LGBTQ person. NY is indebted to her for her brave advocacy and relentless fight for LGBTQ equality. pic.twitter.com/mMNo6jqQcI — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) August 24, 2020

Le gouverneur de New York a publié sur son site des images pour montrer à quoi ressemblera le parc après des travaux. Celui-ci reflétera « le style et les couleurs de Marsha ».