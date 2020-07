États-Unis : Une pétition lancée pour remplacer une statue de Christophe Colomb par Marsha P. Johnson

Depuis le meurtre de George Floyd aux États-Unis, la présence de statues de personnalités historiquement racistes est remise en cause. À Elizabeth, dans le New Jersey, une pétition a été lancée pour retirer la statue de Christophe Colomb, érigée en 1971 sur la Third Avenue. Les militant.e.s souhaitent la remplacer par un monument à l’effigie de Marsha P. Johnson, née à Elizabeth.

Marsha P. Johnson a quitté la ville à la fin de son adolescence avec rien d’autre sur elle qu’un sac de vêtements et quelques dollars. Elle a déménagé à New York, où elle est devenue l’une des figures centrales du mouvement pour les droits des LGBT+.

Marsha P Johnson, peu reconnue dans sa ville natale

« J’ai toujours dit que Marsha était plus reconnue à New York et dans le monde qu’elle ne l’est dans sa propre ville natale », a déclaré son neveu, Al Michaels, à CNN.

La pétition a été lancée par Celine Da Silva, 19 ans, qui a également grandi à Elizabeth.

« Nous devrions commémorer Marsha P. Johnson pour les choses incroyables qu’elle a faites au cours de sa vie et pour l’inspiration qu’elle est pour les membres de la communauté LGBT+ dans le monde, en particulier les femmes trans noires », écrit-elle sur Change.org.

La jeune femme a affirmé à CNN qu’elle a été encouragée par « un soutien positif énorme » pour mettre à jour la statue.

« Cela montre que les temps changent. Les gens acceptent de plus en plus les personnes qui s’identifient comme LGBT+ », explique-t-elle. « Cela montre que les gens réalisent à quel point la blanchité domine notre histoire et que nous ne savons pas tout des personnes historiques que l’on étudie ».

Selon CNN, les villes voisines de Camden et de West Orange se sont toutes les deux engagées à remplacer leurs monuments commémoratifs de Christophe Colomb plus tôt ce mois-ci. Le maire de Camden a affirmé que la statue avait « longtemps fait souffrir les résidents de la communauté ».

Les deux communautés cherchent toujours une personnalité pour remplacer celle du colonisateur. Pour Celine Da Silva, les héros des minorités locales, comme Marsha P. Johnson, sont le choix parfait. La jeune femme prévoit de soumettre sa demande au conseil municipal.

« Évidemment, nous ne demandons pas au conseil municipal d’envisager d’installer une statue. C’est une exigence », a déclaré le petit ami de Celine Da Silva, Daniel Cano, qui a aidé à mettre en place la pétition. « En fin de compte, une statue va apparaître quoi qu’il arrive. Et nous allons honorer Marsha de la manière dont elle mérite d’être honorée. »

