Jennifer Lopez présente un film sur l'enfant trans de sa sœur

Jennifer Lopez a posté une vidéo sur son compte Instagram pour présenter un documentaire intitulé Draw With Me (Dessine avec moi). Il suit Brendon Scholl, l’enfant de la sœur de la chanteuse, qui est trans et non binaire.

« Draw With Me est un court métrage sur un.e jeune personne trans et son parcours pour faire son coming out à sa famille, et aussi s’immerger dans son art pour l’aider à faire face aux sentiments qu’iel éprouvait pendant cette période », annonce Jennifer Lopez. « Le film est important et opportun dans son histoire et son message, et peut avoir un impact énorme sur celles et ceux d’entre nous qui regardent et vivent ce que Brendon et sa famille vivent en cette période d’acceptation ».

« C’est une histoire qui me tient à cœur, car c’est une affaire de famille. Il s’agit d’accepter le changement et les défis avec amour, et que tout est possible », déclare la chanteuse.

Le documentaire met en scène Brendon, qui a 19 ans, et sa famille. « J’étais en quatrième quand je me suis enfin senti.e à l’aise avec le fait de dire que je suis trans. Le point le plus sombre pour moi était sans aucun doute lorsque je n’étais pas out, avec aucun de mes professeurs ou mes parents… J’avais peur que mon coming out serait la goutte qui ferait déborder le vase, pour ainsi dire », explique-t-iel.

Un coming out compliqué

Iel a fait son coming out lorsque sa mère, Leslie, a trouvé un binder, une brassière pour aplatir la poitrine, dans sa chambre. Leslie Lopez avoue qu’elle et le reste de la famille ont eu beaucoup de mal à accepter l’identité de genre de Brendon. « Cela a causé une tension entre moi et Brendon ».

Draw With Me traite également des troubles mentaux dont Brendon a dû faire face. « J’ai passé beaucoup de nuits à pleurer, parce que j’étais tellement terrifié.e de voir à quoi ressemblerait ma vie… l’art m’a donné un exutoire pour les choses que je ne pouvais pas dire à voix haute mais que j’avais besoin d’exprimer ».

Il est révélé dans l’extrait que Brendon a eu des pensées suicidaires, alors qu’iel devait gérer la réaction compliquée de sa famille après son coming out.

« Quand ça m’a finalement frappé, comme, « oh mon Dieu, mon enfant essaie de se suicider », ça m’a juste choquée », déplore Leslie. « Quand vous arrivez enfin à la partie acceptation, alors vous vous rendez compte que ce n’est pas à propos de vous. Il s’agit de mon enfant ».

« Je suis juste choqué.e par la chance que j’ai, en termes de famille et d’amis. Quand [Jennifer Lopez] a fait un post [sur Instagram] en utilisant les bons pronoms, c’était vraiment agréable d’avoir un membre de la famille, d’une manière très publique, qui montre son soutien », explique Brendon.

Écrit et réalisé par Constantine Venetopoulos, Draw With Me sera prochainement diffusé en festival et sera disponible en VOD.