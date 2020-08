Pologne : un couple gay demande « de l'aide » au Vatican

View this post on Instagram

Taki widok miał dziś papież Franciszek pod swoim oknem podczas Anioła Pańskiego. Nasza wielka tęczowa flaga powiewała dumnie kilkadziesiąt minut, a na niej duży napis HELP. Bo skoro papież Franciszek sam nosi tęczowy krzyż i mówi : "To, że jesteś gejem nie ma żadnego znaczenia ! Bóg Cię kocha takim jakim jesteś", to czas żeby nauczył tego samego także polski Kościół, który wciąż podsyca nienawiść wobec LGBT. Zadziwiło nas jak wielu katolików z różnych krajów podchodziło do nas ze słowami wsparcia. Nikt nie czuł się tęczą obrażony, Policja nas nie wygoniła, a gdy zostaliśmy sami na placu godzinę dłużej, wyszedł do nas jeden z księży, zaoferował wodę i wysłuchał co mamy do powiedzenia. Także panel dyskusyjny LGBT, na którym jesteśmy, wykorzystaliśmy aby donieść na Polskę ! Bo tęcza nie obraża ! #gaymarriage #gays #vatican #popefrancis #helppolishlgbt #lgbt #polishlgbt #tęczanirobraża #słowonaniedzielę #angelusdomini