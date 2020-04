Pologne : un couple gay fabrique des masques rainbow dans les « zones sans LGBT »

Plus d’un tiers de la Pologne s’est déclaré « zone sans idéologie LGBT », s’engageant à s’abstenir de tout acte encourageant la tolérance et à ne pas fournir d’aide financière aux ONG œuvrant pour la promotion de l’égalité des droits.

L’intolérance est majoritairement due au parti au pouvoir Droit et Justice (PiS), qui a fréquemment attaqué les droits des personnes LGBT+. Celles-ci sont considérées par le parti conservateur comme une « peste » qui menace l’identité nationale du pays.

Des masques arc-en-ciel pour lutter contre le Covid-19 et l’homophobie en Pologne

Mais Jakub Kwiecinski et Dawid Mycek, un couple gay polonais, ont décidé que face à la discrimination, ils répandraient la gentillesse et la positivité pendant la pandémie de Covid-19.

Le couple a emprunté une machine à coudre, acheté du tissu arc-en-ciel et avec l’aide de leurs ami.e.s, ils ont cousu 300 masques. Jakub et Dawid les distribuent gratuitement dans trois villes de Pologne, Gdańsk, Gdynia et Sopot. Par ailleurs, ils ont encore du tissu et prévoient d’en fabriquer plus.

Ils ont posté une vidéo sur leur chaîne YouTube, les montrant en train de distribuer leurs masques à toute personne qu’ils croisent dans la rue, pas seulement aux allié.e.s LGBT+.

« La « peste LGBT », comme elle est appelée par beaucoup, aide à protéger les gens contre une véritable peste »

« C’est arc-en-ciel, et je sais que vous êtes un allié », a déclaré Jakub en remettant un masque à un homme qui chargeait son camion. « Je ne suis pas contre », a répondu l’étranger.

« Les mesures de protection de base font défaut et les masques sont devenus des produits rares. C’est pourquoi nous avons fabriqué nos masques et nous les distribuerons aux gens », explique le couple dans sa vidéo. « La “ peste LGBT ”, comme elle est appelée par beaucoup, aide à protéger les gens contre une véritable peste ».

Les deux hommes ont été agréablement surpris de la bonne réception de leur initiative en Pologne.

« De nombreuses zones sans LGBT ont été créées dans notre pays, nous avions donc un peu peur de la réaction des gens, mais ils ont été vraiment touchés par notre idée. Je pense qu’ils ont vraiment apprécié que quelqu’un se soucie de leur santé », a déclaré Jakub dans Star Observer.

« C’était formidable de voir que l’arc-en-ciel n’a pas effrayé les gens, mais les aidera à rester en sécurité… Beaucoup de Polonais nous appellent la peste, alors nous avons pensé que si nous aidons les gens à surmonter la vraie peste, ils pourraient changer d’avis. Je sais que c’est naïf, mais si nous pouvons faire quelque chose de bien, pourquoi pas ? »

