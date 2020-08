Cher participe à une collecte de fonds lancée par Joe Biden pour la communauté LGBT+

La chanteuse Cher va participer le lundi 31 août à une collecte de fonds pour la communauté LGBT+. L’événement aura lieu en ligne et est organisé par le candidat démocrate à l’élection présidentielle américaine, Joe Biden.

D’après Deadline, le prix des billets commence à 1 000 dollars (845 euros) par personne et peut s’élever jusqu’à 100 000 dollars (84 000 euros).

L’ancien candidat à la présidentielle Pete Buttigieg, la sénatrice Tammy Baldwin et le député David Cicilline, trois personnalités politiques LGBT+, participeront également à l’événement virtuel.

Joe Biden organise d’autres levées de fonds, dont une autre pour la communauté LGBT+ le 14 septembre prochain. Cyndi Lauper y participera, aux côtés de Pete Buttigieg, de la députée Sharice Davids et de la maire de Chicago, Lori Lightfoot. Le prix des billets commencera à 100 dollars (84 euros) par personne.

Cher s’est opposée à la politique de Donald Trump depuis son élection. Lors du premier soir de la Convention nationale démocrate, vendredi 21 août, elle écrit sur son compte Twitter : « Je suis fière de soutenir Joe Biden. J’aime, je respecte et je crois en Joe. Je n’arrêterai jamais de croire en Joe et je ne suis pas naïve. J’ai tout vu et Joe est mon président. Joe aidera les familles ouvrières. Nous avons un million de rêves brisés… Je fais confiance à Joe pour les réparer ».

AM PROUD JOE BIDDEN SUPPORTER♥️.LOVE, RESPECT,& BELIEVE IN JOE.I WILL NEVER STOP BELIEVING IN JOE,& I’M NO STARRY EYED GIRL.I’VE SEEN IT ALL & JOE IS MY PRESIDENT♥️.JOE WILL HELP WORKING FAMILIES.

WE HAVE A MILLION SHATTERED DREAMS..I TRUST JOE 2 PUT THEM BACK TOGETHER AGAIN — Cher (@cher) August 21, 2020

Le 23 août, Cher a participé à une manifestation pour protester contre les coupes budgétaires imposées à la poste américaine (USPS) par le président Trump. « Les attaques de Trump envers l’USPS sont faites pour saboter l’élection présidentielle de 2020. C’est à nous de nous lever et de nous battre pour sauver la poste », écrit la chanteuse. Le post est accompagné d’une photo d’elle, brandissant une pancarte sur laquelle est écrit « hé le Sénat ! Bougez vous ! ».

Trump’s attacks ? on the @USPS are designed to undermine the 2020 presidential election ? It’s up to us to show up & fight to #SaveThePostOffice Join us to https://t.co/1YsiTBNv3u pic.twitter.com/Gr5SjX247t — Cher (@cher) August 22, 2020