La chanteuse Angèle fait son coming out sur Instagram

La chanteuse belge Angèle a déclaré à ses 2,7 millions d’abonné.e.s sur Instagram qu’elle est en couple avec une femme. La jeune femme pose en bord de mer, vêtue d’un t-shirt sur lequel est inscrit « Portrait of women who love women » (portrait de femmes qui aiment les femmes). Elle reprend cette phrase en légende de l’image, suivie de « Au moins, c’est clair… enfin non pas claire, Marie ». Le commentaire est accompagné d’un émoji papillon et d’un baiser.

Référence subtile à sa compagne Marie Papillon, connue pour ses vidéos humoristiques sur Instagram. La jeune femme a commenté le post. « Elle en a de la chance cette claire », écrit-elle, suivi d’un emoji cœur. « Et moi alors ! ! », répond Angèle.

Les deux femmes avaient été photographiées en novembre dernier par un magazine people français, une expérience qu’Angèle a très mal vécu. « Je m’attendais à des ragots, mais pas à ça. C’est très violent de réaliser que des paparazzis se sont cachés en bas de chez soi et ont attendu des heures pour attraper, de façon préméditée, l’image qui ferait vendre. J’ai eu la très désagréable sensation d’être traquée. Cela dépasse tout ce que j’avais déjà compris et connu. En quoi ma vie privée pourrait-elle intéresser à ce point ? », explique-t-elle à Télérama.

La chanteuse a donc décidé de faire son coming out en ses termes, sans définir sa sexualité.

Les fans d’Angèle avaient remarqué que certaines de ses paroles parlent de relations entre femmes. Dans la chanson « Ta Reine », issue de son album Brol, la jeune femme chante « Mais tu voudrais qu’elle soit ta reine ce soir / Même si deux reines, c’est pas trop accepté / Mais tu voudrais qu’elle soit ta reine ce soir / Toi, les rois, tu t’en fous, c’est pas c’qui t’plaît ».

Dans la réédition de son album, Angèle fait référence à ces thèmes sur Tu me regardes . « J’y ai pensé parfois, je voulais pas le voir / J’l’avais chanté déjà mais sans trop le savoir / Les échecs me font peur / Je jouais avec le roi, la reine a pris mon cœur / J’y ai pensé en boucle, tu me plais / J’vais te l’cacher sans doute, tu me plais », entonne-t-elle dans le deuxième couplet.

Sur Twitter, les fans de la chanteuse se sont réjoui.e.s pour elle, déclarant que « c’est juste beau ». Une internaute écrit qu’elle est « trop heureuse qu’elle ait pris son temps [pour] le dire [à] sa manière, elle a l’air tellement épanouie ! ! »

Ce coming-out en forme de déclaration d'amour d' @angele_vl m'émeut tant

C'est juste beau 💙

