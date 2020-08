États-Unis : deux ados attaquent l'Arizona en justice contre l'absence de prise en charge des personnes trans

Un recours collectif a été intenté jeudi 6 août dans un palais de justice fédéral de l’Arizona, au nom de deux adolescents trans, connus sous les pseudonymes de John Doe, 15 ans, et DH, 17 ans. Ils attaquent le programme d’assurance maladie Medicaid de l’État du sud des États-Unis, auxquels ont souscrits les deux adolescents. Tous les deux souhaitent faire une opération de reconstruction thoracique masculine dans le cadre de leur traitement. Cette intervention leur a été recommandée par un pédiatre et un thérapeute.

D’après Phoenix New Times, l’Arizona n’autorise pas à Medicaid à couvrir cette procédure. Cette décision a été actée par une loi fédérale de 1982. Ainsi, en tant que bénéficiaires de Medicaid, les deux adolescents trans ne peuvent pas avoir accès à une opération, même si un médecin le recommande.

Aucun accès aux opérations de réassignation de genre en Arizona

La plainte a été déposée avec l’aide du National Center for Lesbian Rights (NCLR) et du National Health Law Program. Ils avancent que la loi de l’Arizona viole la loi Medicaid, l’Affordable Care Act (loi sur les soins abordables), and l’Equal Protection Clause of the U.S. Constitution (la clause de protection égale de la Constitution américaine). La loi Medicaid oblige les États à fournir un dépistage, un diagnostic et un traitement aux personnes de moins de 21 ans, ce qui, selon le NCLR, comprend les opérations de réassignation de genre.

« Exclure catégoriquement le traitement chirurgical de la dysphorie de genre discrimine de manière inadmissible les personnes transgenres »

« Exclure catégoriquement le traitement chirurgical de la dysphorie de genre discrimine de manière inadmissible les personnes transgenres », a écrit Asaf Orr, avocat au NCLR, dans un communiqué. « Au lieu de cela, l’exclusion de ces soins crée des barrières inutiles qui empêchent les jeunes transgenres de s’épanouir dans tous les aspects de leur vie et peuvent causer des torts à vie ».

Pour le moment, DH, qui pratique la danse, doit porter un binder pour aplatir sa poitrine, ce qui peut être douloureux et rend difficile toute activité physique. Bien que le port du binder soit une mesure temporaire, l’impossibilité de participer à des spectacles de danse et de théâtre ont également eu des conséquences néfastes sur sa santé mentale. La plainte indique également que John Doe a souffert de dépression et d’idées suicidaires avant son coming out trans, et que le refus de traitement cause un préjudice physique et psychologique.

L’Arizona fait partie des 10 États américains qui interdisent la couverture des soins aux personnes trans bénéficiaires de Medicaid, selon Movement Advancement Project. Vingt deux États le font tandis que 18 autres n’ont pas de politique explicite à ce sujet.

