L’actrice trans Trace Lysette, connue pour ses rôles dans la série Transparent et le film Hustlers, produira bientôt la série documentaire Trans in Trumpland. C’est avec l’activiste trans Miss Major Griffin-Gracy qu’elles vont parcourir les États-Unis pour recueillir les témoignages de personnes trans.

D’après le média LGBT+ Attitude, la série suivra quatre personnes très engagées dans la lutte pour l’égalité des personnes trans aux États-Unis. L’administration de Trump a tenté à plusieurs reprises de faire reculer les droits et les protections envers la communauté trans.

« Je suis ravie de rejoindre cette brillante équipe dirigée par des trans et de montrer la résistance et la résilience de nos frères et sœurs trans pendant cette période difficile. […] J’espère que cette série pourra faire une différence et que nous pourrons revenir sur cette période dans le futur et être fières du fait que nous trouvons toujours un moyen, que nous nous battons toujours […] », a déclaré Trace Lysette à Variety.

Trans in Trumpland sera découpé en quatre épisodes et sera réalisé par le cinéaste trans Tony Zosherafatain. Il rejoindra donc bientôt la récente vague de documentaires LGBT+ acclamés par la critique, notamment le documentaire Disclosure diffusé sur Netflix.

Trace Lysette a été récemment victime de transphobie sur l’application de rencontre américaine Hinge. La semaine dernière, l’actrice a reçu des excuses publiques de la part de l’application pour avoir bloqué son profil en raison de son identité de genre.

Laverne Cox, l’actrice trans qui joue le rôle de Sophia Burset dans la série Orange is The New Black et qui est une amie proche de Trace Lysette a déclaré qu’elle avait été aussi bloquée sur cette même application de rencontres.