Dans le nouveau documentaire Identités trans : Au-delà de l’image, les productrices Laverne Cox et Amy Scholder ainsi que le réalisateur Sam Feder offrent une rétrospective de la représentation trans à l’écran. Après sa première diffusion au festival du film de Sundance 2020, le documentaire est disponible sur Netflix depuis le vendredi 19 juin.

Le film revient sur les différents personnages trans apparus au cinéma et la télévision à travers l’histoire. Il remonte à A Florida Enchantment, un film muet de 1914, en allant jusqu’à Pose ou Euphoria, séries sorties respectivement en 2018 et 2019.

Identités trans : Au-delà de l’image inclut des interventions de personnalités trans du cinéma comme Laverne Cox (Orange Is The New Black), Lilly Wachowski (Matrix, Sense8), Mj Rodriguez (Pose), Jamie Clayton (Sense8) ou Chaz Bono (American Horror Story).

D’après Entertainment Weekly, le réalisateur Sam Feder n’a voulu faire intervenir que des personnes trans dans le documentaire.