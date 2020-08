Beyrouth : des Libanais.e.s expatrié.e.s au Royaume-Uni lancent une campagne de crowdfunding pour aider la communauté LGBT+

Après l’explosion survenue le 4 août à Beyrouth, la capitale du Liban, des militant.e.s LGBT+ libanais.e.s expatrié.e.s au Royaume-Uni ont mis en place une campagne de crowdfunding pour aider la communauté LGBT+ locale.

L’initiative est intitulée « Rebuild Beirut with Pride » (reconstruisons Beyrouth avec fierté) et tous les profits seront répartis équitablement entre la Croix-Rouge du Liban, Beit El Baraka, qui fournit des banques alimentaires pour les victimes de la catastrophe, Basmeh & Zeitooneh, qui aide les sans-abris et Embrace Lebanon, qui offre un soutien en matière de santé mentale. Les militant.e.s s’engagent également à reverser une partie des recettes au Lebanese Transgender Relief Fund.

L’explosion a été extrêmement dévastatrice et la ville est désormais « sinistrée ». Le bilan est lourd, au moins 160 morts et plus de 6 000 blessés.

Les militant.e.s expliquent qu’avec « la force d’un tremblement de terre de magnitude 3,5, l’onde de choc de l’explosion a enveloppé Beyrouth, brisant des fenêtres et effondrant de vieux bâtiments. (…) Deux des hubs LGBTQ+ de Beyrouth, Mar Mikhael et Gemmayze, n’étaient qu’à 500 mètres du point de détonation. Ces zones ont été complètement dévastées et, comme de nombreuses autres parties de Beyrouth, sont désormais inhabitables ».

« La communauté LGBT+ a été l’une des plus durement touchées, en particulier les femmes trans de notre communauté »

« La plupart de nos espaces ont disparu. Beaucoup de mes amis sont des artistes et vivent dans des logements là-bas, tout a été détruit », déclare Daniel Nasr, un des organisateur.trice.s de « Rebuild Beirut with Pride » à Pink News. « La communauté LGBT+ a été l’une des plus durement touchées, en particulier les femmes trans de notre communauté ».

Une soirée caritative pour aider la communauté LGBT+

« La culture et la communauté que nous avons bâties depuis si longtemps, on les a vues s’écrouler. Ce sont les espaces que nous avons construits. Ce sont les maisons, les gens qui ont emménagé dans cette communauté », poursuit-il.

Le 22 août, les militant.e.s libanais.e.s ont organisé une vente aux enchères en ligne d’art et de designs créés par des artistes arabes et queer, originaires du Royaume-Uni et du Liban. Le soir, un concert aura lieu au pub The Bell à Londres. L’événement « Rebuild Beirut with Pride » sera diffusé en ligne et des artistes arabes et queer s’y produiront.

« C’était vraiment dur pour tout le monde de voir [l’explosion] de loin et de ne pas se sentir capable de faire quoi que ce soit. Ça devenait insoutenable », déplore Daniel Nasr à Pink News. « J’avais les mêmes conversations avec mes amis et nous avons senti que nous devions faire quelque chose. Nous nous sommes donc réunis en tant que groupe d’expatriés libanais, ainsi que de la communauté queer de Londres qui ne sont pas libanais, alliés et amis. Nous nous sommes réunis pour voir ce que nous pouvions faire ».

Le militant explique que la réponse à l’initiative « Rebuild Beirut with Pride » a dépassé toutes ses espérances. « La communauté queer a une histoire vraiment, vraiment forte de solidarité — solidarité internationale, locale et nationale. Je pense que s’en est un exemple ». « Donc, d’un certain côté, je savais presque que je pouvais compter sur la communauté LGBT+ pour nous soutenir. […] D’un autre côté, j’ai été vraiment surpris par tout le soutien ».