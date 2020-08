D’après le média LGBT+ Attitude, l’actrice britannique de 16 ans fait partie du casting de l’adaptation cinématographique du prochain roman pour ados de Tess Sharpe, The Girls I’ve Been. Les droits viennent juste d’être acquis par Netflix alors que le livre paraîtra seulement en 2021.

Millie Bobby Brown doit jouer le rôle de Nora, une arnaqueuse bie qui devra utiliser ses pouvoirs de persuasion et ses compétences en usurpation d’identité pour se sortir d’un braquage de banque avec sa petite amie et son ex-petit copain.

Millie Bobby Brown va également produire le thriller via sa société PCMA Productions, en partenariat avec la société de production Aggregate Films Banner de Jason Bateman, l’acteur star de la série Ozark.

Il y a deux ans, l’enfant star avait été victime de harcèlement sur les réseaux sociaux et a été obligé de désactiver son compte Twitter. Elle a été la cible d’un groupe d’internautes qui s’étaient amusés à lui attribuer de fausses déclarations, la faisant passer pour une homophobe notoire via le hashtag #TakeDownMillieBobbyBrown. L’actrice soutient de nombreuses associations qui luttent pour les droits des personnes LGBT+ et notamment l’association Glaad.