États-Unis : la Chambre des représentants adopte un amendement pour annuler l'interdiction des personnes trans de l'armée

La Chambre des représentants a adopté, jeudi 30 juillet, un amendement pour annuler l’interdiction des personnes trans au sein de l’armée américaine. Cette mesure, prise par le président Donald Trump, est en vigueur depuis avril 2019.

Actuellement, les personnes trans peuvent servir dans l’armée américaine, mais uniquement dans le sexe qui leur a été attribué à la naissance. Afin de pouvoir servir selon leur véritable genre, elles ont besoin d’une dérogation.

Selon Politico, la nouvelle mesure a été introduite par la députée Jackie Speier avec 28 coparrains et comarraines démocrates. Elle a été approuvée par un vote aux côtés de dizaines d’autres amendements adoptés alors que la Chambre envisage un programme de dépenses de 1,3 trillion de dollars. S’il devient loi, le projet empêcherait le ministère de la Défense d’utiliser ces fonds, approuvés par le Congrès, pour mettre en œuvre les restrictions sévères sur les militaires trans.

Les personnes trans interdites de servir dans l’armée

Le même amendement a déjà été adopté par la Chambre des représentants l’année dernière, sous la direction de Jackie Speier, mais il avait été bloqué par le Sénat, à majorité républicaine. La législation pourrait subir le même sort cette fois-ci.

Depuis l’entrée en vigueur de cette mesure, seul.e.s deux personnes trans au sein de la marine ont été admises pour des dérogations. D’après The Hill, un rapport du Pentagone au parlement le mois dernier a montré qu’aucune dérogation n’avait été refusée et que personne n’avait été libéré en février.

En réponse à la faible quantité de dérogations envisagées, 12 démocrates de la Chambre des représentants ont décidé d’adresser une lettre au secrétaire à la Défense Mark Esper.

« Alors que nous continuons à faire des progrès positifs pour les femmes, les membres des minorités, les gays et les lesbiennes du service militaire, nous sommes profondément préoccupés par le fait que les politiques de l’administration à l’égard des militaires transgenres soient hautement discriminatoires à l’égard de cette catégorie d’individus et demeurent une interdiction effective de leur capacité à servez notre pays en uniforme », écrivent les député.e.s.

Avant l’entrée en vigueur de la législation de Donald Trump, les personnes trans étaient libres de servir leur pays, depuis juin 2016, grâce à une loi votée par l’administration Obama. The Hill précise que, selon le rapport du Pentagone, depuis avril 2016, les autorités ont identifié 86 personnes trans dans l’armée, 59 dans la marine, 13 dans les Marines et 39 dans l’armée de l’air.

Parmi elles et eux, 12 ont été renvoyé.e.s au Pentagon’s Disability Evaluation System (système d’évaluation du handicap du Pentagone) pour déterminer s’ils et elles pourront reprendre leurs fonctions ou devront être licencié.e.s. De plus, 19 personnes trans ont été médicalement disqualifiées de l’enrôlement ou du grade d’officier en raison de la loi, d’après le rapport du Pentagone. Aucun.e n’a été considéré.e pour une dérogation.