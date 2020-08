Victime récemment d’un cambriolage dans sa villa de Santa Barbara, Ellen DeGeneres voit aujourd’hui son émission être la cible d’une enquête interne de WarnerMedia pour les allégations de racisme, de terreur et d’intimidation.

Le média BuzzFeed News a récemment publié des témoignages d’ancien.ne.s employé.e.s de l’émission The Ellen Show décrivant un environnement de travail toxique et une culture de peur, de racisme et d’intimidation principalement de la part des dirigeants et de la production du programme. Il est aussi mis en évidence des écarts de rémunération importants.

Aucune accusation n’a été lancée directement contre Ellen DeGeneres, mais les anciens employés ont demandé à la présentatrice d’assumer la responsabilité de cette culture de travail toxique et de prendre des mesures pour y remédier.

Dans une lettre publiée par The Hollywood Reporter, Ellen DeGeneres s’adresse personnellement à toutes ses équipes :

« Salut tout le monde, c’est Ellen.

Le premier jour de notre émission, j’ai dit à tout le monde lors de notre première réunion que The Ellen Show serait un lieu de bonheur, personne n’élèverait jamais la voix et tout le monde serait traité avec respect. Et je suis déçue d’apprendre que cela n’a pas été le cas. De toute évidence, quelque chose a changé. […]

Je n’ai pas été en mesure d’être au courant de tout et je comptais sur les autres pour faire leur travail car ils savaient que je voulais que tout se passe bien. De toute évidence, certains ne l’ont pas fait. Cela ne se reproduira pas. […]

En tant que personne qui a été jugée et qui a presque tout perdue pour être qui je suis, je comprends vraiment et j’ai une profonde compassion pour ceux qui sont regardés différemment ou traités injustement. Cette façon de faire est pour moi très horrible. »

Alors que les valeurs de l’émission étaient basées sur le respect, la gentillesse et la bienveillance, il semblerait que tout le monde ne l’ait pas appliqué. Ellen DeGeneres s’excuse auprès de tout le monde pour ce manque de tolérance flagrant. Elle regrette fortement que de tels évènements se soient passés sur son plateau alors qu’elle a été victime de beaucoup d’attaques et d’homophobies lorsqu’elle a fait son coming out en 1997.

Des rumeurs circulent sur le net sur un éventuel arrêt possible de l’émission quand des téléspectateur.rice.s demandent même le remplacement d’Ellen DeGeneres.

Une liste de noms tourne déjà sur le net : Ellen Page, Lena Waithe, Kate McKinnon, Lily Tomlin, Wanda Sykes, Cynthia Nixon et Samira Wiley.