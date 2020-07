Le rendez-vous est pris ! Durant le weekend du 15 août se déroulera la toute première Pride panafricaine. On commence à être habitué, mais avec la crise sanitaire liée au coronavirus, cet évènement se déroulera virtuellement.

D’après le média LGBT+ Out, Pride Afrique est destiné à fournir une plate-forme mondiale pour les voix queer africaines marginalisées. D’après le Star Observer, tout au long de l’évènement, des témoignages de personnes queer africaines de la diaspora seront aussi présentées.

David Nnanna Ikpo, avocat, auteur et organisateur d’événements nigérians au Star Observer a déclaré dans une interview :

« Les médias mondiaux ont été inondés de récits d’une Afrique complètement homophobe et sans espoir. Nous ne sommes jamais dans les infos ou dans les discussions sauf s’il y a pas un scénario hollywoodien d’une Afrique poussiéreuse, pauvre et affamée où les hommes queer ne sont que lynchés. Les femmes queer, les enfants, les professionnels, les guérisseurs, les artistes, les parents sont invisibles et effacés. »

David Nnanna Ikpo ne prétend pas combattre directement les « récits destructeurs » mais simplement offrir de la visibilité via des sessions sur les thèmes de l’inter-générationnalité de l’amour homosexuel, de la transgression de genre, de la parentalité queer et des révolutions queer inter-confessionnelles.

L’événement compte bien célébrer l’affirmation sans ignorer l’histoire de l’esclavage et du colonialisme. Il y aura de la création de contenus et de la narration afin de refléter les éléments essentiels de l’émancipation africaine.

« C’est important pour nous. Nous avons besoin de nous nourrir et de nourrir nos enfants avec des histoires d’amour, de rire ou de triomphe et de défis », a poursuivi David Nnanna Ikpo.

L’organisation souhaite que tous les récits soient partagés à travers le monde et touchent un public plus large afin de les mettre en lumière et de les faire voyager aux quatre coins du monde.

« Alors maintenant, nous nous réunissons pour invoquer toutes les histoires queer, nous construisons notre propre lumière et tissons l’arc-en-ciel à la lumière du soleil. »

Pride Afrique sera un outil essentiel pour la diffusion de ces histoires souvent négligées pendant deux heures chaque jour de l’évènement. La vidéo de Pride Afrique sera diffusée en quatre langues : anglais, arabe, français et portugais.

Rendez-vous du 14 au 16 août sur le site web Pride Afrique.