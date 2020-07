Mexique : Pour soutenir la communauté LGBT+, Burger King se transforme en Burger Queer

Pour le mois des Fiertés, Burger King Mexique s’est transformé en Burger Queer et renouvelle son soutien à la communauté LGBT+.

D’après le média LGBT+ Queerty, l’opération est déclinée sur tous les supports de communication. Le Logo Burger King fait peau neuve avec son nouveau nom Burger Queer, les emballages des hamburgers ont été déclinés aux couleurs de l’arc-en-ciel tout comme les sacs en papier. Les bannières des réseaux sociaux ont été renouvelées à la sauce rainbow et une couronne en carton rainbow était offerte pour chaque menu acheté.

C’est un parti pris pour le roi des burgers. L’utilisation du mot queer peut parfois susciter le débat… Est-ce un mot péjoratif ? Est-ce trop cliché ?

Le mot queer se traduit comme un terme générique et unificateur pour couvrir les sexualités non hétéros. Généralement, les entreprises sont frileuses quant à l’utilisation de ce terme et préfèrent représenter la communauté LGBT+ en utilisant le drapeau rainbow plutôt que le terme queer.

Ce n’est pas la première fois que la marque célèbre la Fierté dans le monde. Aux États-Unis, Burger King avait déjà vendu son célèbre Whopper « Pride » enveloppé d’un papier rainbow.

Cette initiative a suscité des milliers de commentaires sur la toile… les conservateurs et les homophobes ont évidement commenté cette opération très négativement et ont été scandalisés que la marque célèbre la Fierté LGBT+. Heureusement, d’autres internautes ont applaudi.