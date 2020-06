Toulouse : dérapage homophobe en fin de campagne municipale

Dans un communiqué, le Groupe Toulouse Ensemble du maire LR sortant, Jean-Luc Moudenc, a annoncé avoir « notifié une mise à pied à titre conservatoire » et engagé « une procédure disciplinaire » à l’encontre de l’un de ses employés.

Ce dernier a posté dans la nuit de jeudi à vendredi sur « Facebook des propos à caractère homophobe. Cette publication est totalement inacceptable », a indiqué dans un communiqué Jean-Christophe Cheronnet, le secrétaire général du Groupe.

L’auteur de ces propos les avait supprimés de son compte Facebook, au profit d’un post de contrition : « Hier soir j’ai tenu ici même des propos inacceptables qui ont dépassé ma pensée. Je les ai retirés depuis. Je présente mes excuses à François Piquemal et à sa tête de liste », indique-t-il.

Cinquième sur la liste verte-rouge-citoyenne du candidat écologiste Antoine Maurice à Toulouse, François Piquemal a indiqué à l’AFP s’apprêter à porter plainte vendredi pour « injures publiques » contre l’employé mis à pied.

Dépôt de plainte. Depuis des semaines M.Moudenc et certains de ses soutiens mènent une campagne délétère contre @archipelTM : injures, attaques adhominem, fake news.Cela suffit ! #Toulouse doit être une ville qui lutte contre toutes les discriminations, inclusive et non qui divise pic.twitter.com/4HPDZBMZI8

— François Piquemal (@FraPiquemal) June 26, 2020