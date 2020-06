L'AJL propose « Out, l'émission », pour célébrer la visibilité des personnes LGBTI

Lancée en 2013, l’Association des journalistes LGBTI (AJL*) est forte aujourd’hui de 160 membres, des journalistes venant de tous les univers de la presse, du podcast à la télé publique.

Cette année, à défaut de pouvoir organiser une cérémonie des Out d’Or, pour récompenser les médias et les personnalités de l’année en matière de traitement des sujets LGBT+, l’AJL a conçu une émission spéciale diffusée en live mardi 30 juin, à 20 heures. Un programme de 90 minutes présentée par Marie Labory, journaliste et présentatrice d’Arte Journal.

Komitid s’est entretenu avec Ingrid Therwath, coprésidente de l’AJL, journaliste à Courrier International depuis 17 ans, sur cette soirée spéciale et sur les réalisations récentes de l’association.

« L’absence était la pire des réponses possibles. »

Komitid : Pourquoi l’AJL a-t-elle organisé cette émission spéciale ?

Ingrid Therwath : Les conditions étaient très difficiles pour organiser un événement en public. Mais nous étions tenues à faire quelque chose. L’absence était la pire des réponses possibles. La période qui vient de s’écouler n’a pas été vide du tout. Nous sommes en colère par tout ce qui s’est passé ces derniers mois. En colère parce qu’il y a eu le report de l’ouverture de la PMA, mais aussi les dérives de la loi Avia. Nous sommes en colère sur la manière dont cette crise a été gérée et comment elle a impacté les plus vulnérables. Mais nous voulions aussi célébrer la fierté notamment quand on voit les solidarités qui se sont créées au sein de la communauté LGBTI. Nous avons également envie de rappeler notre histoire pour éclairer le présent, et faire aussi comprendre que le traitement médiatique des personnes racisées use des mêmes mécanismes négatifs et dégradants que celui des questions LGBT.

Quel va en être le contenu ?

Avec cette émission, nous allons clore ce mois des fiertés si étrange. Il y a quatre thématiques avec des invité.e.s pour chaque plateau. Nous allons aborder les enseignements de la crise du Covid-19 et les relations avec la lutte contre le VIH/sida. Les trois autres thématiques sont : la PMA, les violences policières et la la visibilité lesbienne dans la culture. Nous avons essayé de maintenir un équilibre, avec une alliance entre la colère, la parole politique et la célébration. Nous avons aussi veillé à proposer une parole intersectionnelle, une parole des jeunes et des plus âgé.e.s, de personnes cis, intersexes, trans. Les plateaux seront entrecoupés de pastilles vidéo et nous terminons l’émission avec un mini-concert.

Comment se porte l’AJL et quels ont été les événements notables cette année ?

L’association a beaucoup grandi et compte aujourd’hui plus de 160 membres. Beaucoup de gens nous rejoignent et après chaque édition des Out d’Or, des jeunes journalistes adhèrent à l’AJL. Nous avons une grande richesse à l’AJL avec des journalistes de tous les métiers et aussi avec une presque parité ainsi qu’une grande diversité d’identités : gay, trans, lesbienne, non binaire, queer, pan, bie. Cela permet une richesse des points de vue. Cette année, nous avons mis à jour de nouveaux chapitres du kit de l’AJL sur la PMA et nous travaillons sur le traitement des questions LGBTI en lien avec les questions de racisme. Nous continuons notre travail selon quatre axes. L’AJL accompagne avec le kit, elle sensibilise avec des formations dont certaines dans des écoles de journalisme mais aussi dans le milieu scolaire. L’AJL veut célébrer la diversité et la visibilité LGBTI et elle le fait à travers les Out d’Or ou cette émission spéciale. Dernier point, une mission d’alerte ainsi qu’une veille médiatique et des études. On voit que depuis notre création, il y a eu une prise de conscience dans les rédactions sur le traitement des questions LGBTI.

« OUT : l’émission » est diffusée mardi 30 juin à 20 heures, sur Facebook, sur le blog de l’AJL sur Mediapart ainsi que sur Youtube.

* Christophe Martet est membre de l’AJL.