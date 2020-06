Sujets queers ou féministes, personnages LGBT+ : quels films sur nos écrans cet été ?

Depuis hier, les cinéphiles qui en ont marre de leurs canapés et des séries télé peuvent retrouver les fameux fauteuils rouges et les bruits de pop-corn mais surtout les films dont la durée d’exploitation en salles avait été très injustement écourtée par la fermeture des cinémas mi-mars.

Parmi ceux-ci, certains dont on vous a déjà dit tout le bien qu’on en pensait : que ce soit la comédie féministe et vintage très réussie de Martin Provost, La Bonne épouse qui met en scène une Juliette Binoche en directrice d’une école ménagère et ses jeunes élèves en pleine période pré-mai 68 (avec une Noémie Lvovsky à hurler de rire et un final enchanté) ou encore le magnifique documentaire de Patric Chiha, Si c’était de l’amour. Dans ce film sur les coulisses de la création chorégraphique Crowd de Gisèle Vienne qui restitue l’ambiance des rave parties des années 90, le réalisateur de Brothers of the night parvient, une fois de plus, à brouiller les frontières entre les genres plongeant le spectateur dans l’intimité d’une troupe de danseur.se.s en tournée.