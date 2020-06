La marque AMI célèbre la Fierté LGBT+ avec une collection rainbow

Pour soutenir la cause LGBT+, Alexandre Mattiussi, le fondateur d’AMI, propose une collection Rainbow. L’intégralité de la recette sera reversée à l’association LGBT+ Glaad (Alliance gay et lesbienne contre la diffamation), une organisation américaine à but non lucratif spécialisée dans la veille et l’analyse du traitement des personnes LGBT+ dans les médias. Coutumier du fait, Alexandre Mattiussi s’était déjà engagé auparavant auprès d’associations caritatives luttant contre l’homophobie et la transphobie.

« Nous nous appuyons en permanence sur les valeurs sur lesquelles AMI a été fondée : l’amitié, l’amour, l’inclusion et l’égalité. Les mêmes valeurs qui rendent la cause LGBT aussi importante à nos yeux – et sa défense plus cruciale que jamais, dans la période difficile que nous sommes en train de vivre. Cette année, nous sommes fiers et heureux de soutenir GLAAD, dont les initiatives sont à l’origine d’avancées fondamentales qui contribuent à améliorer le monde pour l’ensemble de cette communauté », a déclaré Alexandre Mattiussi.

La collection Rainbow 2020 se compose d’un polo, d’un t-shirt, d’une casquette et d’un porte-clés orné d’un logo AMI aux couleurs du drapeau rainbow. Les créations sont fidèles à la marque, chics et sobres.