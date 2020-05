Dans son histoire personnelle, il n’est jamais forcément évident de faire son coming out auprès de sa famille ou de ses ami.e.s, et encore moins publiquement quand on est une célébrité.

Megan Rapinoe, star internationale de football feminin et ballon d’or féminin 2019 a fait son coming out en 2012. D’après le témoignage de sa sœur jumelle Rachael Rapinoe (ancienne joueuse professionnelle de football), dans le podcast Five Rings To Rule Them All, il semblerait que Megan s’est chargée de faire le coming out de Rachael auprès de leurs parents.

« J’étais en classe, et notre maman et Megan ont commencé à parler… Et Megan a fait son coming out. Elle ne l’a pas très bien pris, elle était très bouleversée, et la deuxième réaction de Megan après son coming out était de dire “ Et bien Rachael est aussi lesbienne ” », raconte Rachael Rapinoe dans le podcast.

D’après le média LGBT+ Out, la relation de gémellité des deux sœurs a toujours été très fusionnelle et bienveillante. Rachael a vite compris que sa sœur avait agi par pur instinct et sans aucune intention de lui faire du mal.

« C’était son mécanisme de défense, pour dire à ma mère et à mon père que j’étais lesbienne aussi. Voila donc l’histoire de mon coming out et celui de ma sœur », a-t-elle expliqué.

Non seulement Rachael ne s’en souciait pas, elle remerciait même sa sœur avec légèreté.

« Je m’en fichais, car je n’aurais probablement rien dit pendant très longtemps, alors vous savez, je devrais remercier Megan de m’avoir fait exploser comme ça. »

À cette époque, Rachel été impliquée dans une relation amoureuse avec une fille à l’université, mais elle ne se considérait pas comme lesbienne ou bisexuelle. Au moment de sa rupture, Rachael se livre auprès de sa sœur.

« J’ai dit à Megan que je vivais une rupture et que je sortais avec cette fille, mais je ne me considérerais toujours pas comme lesbienne ou bisexuelle ou quoi que ce soit… Je suis juste tombée amoureuse de cette personne. »

Mais après que sa sœur lui a révélé qu’elle avait les mêmes sentiments pour les filles et pensait qu’elle pourrait être elle aussi lesbienne, Rachael a commencé à réaliser qu’elle aussi pouvait être lesbienne.