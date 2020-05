Cate Blanchett à Sarah Paulson : « Je suis lesbienne ». Vraiment ?

Mardi 19 mai, Cate Blanchett et Sarah Paulson ont participé à un live sur le compte Instagram de W Magazine pour faire la promotion de leur nouvelle série Mrs. America. Les deux femmes discutaient de différents sujets lorsque l’actrice de Carol s’est soudainement exclamée : « I am a lesbian » (« Je suis lesbienne »).

Sarah Paulson s’est interrompue pour demander à sa co-star « Tu es lesbienne ? », ce à quoi elle a répondu « apparemment ».

Il ne s’agissait pas d’un coming out de l’actrice, qui a seulement lu un commentaire d’une fan. Cependant, il n’en a pas fallu plus à ses fans pour reprendre ce court passage sur les réseaux sociaux.

Un internaute légende une photo d’un monde futuriste avec : « la société si Cate Blanchett était vraiment lesbienne ».

Une autre personne a tweeté « Cate Blanchett qui dit « Je suis lesbienne » est le cadeau dont les LGBT avaient besoin en 2020 ».

Cate Blanchett saying “I AM A LESBIAN” is the gift the gays needed in 2020. pic.twitter.com/6ybreSJ9Z0

Une utilisatrice de Twitter écrit : « Comment Sarah Paulson s’est arrêtée brusquement quand Cate Blanchett a dit qu’elle est lesbienne — ce live m’a donné une raison de vivre ».

the way sarah paulson stops dead in her tracks when cate blanchett says she’s a lesbian i- this live just gave me the will to live pic.twitter.com/eAnNSm9YCl

