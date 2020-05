« Out », un court métrage d’animation de Pixar sur le coming out disponible sur Disney+

C’est une belle découverte sur la plateforme de streaming Disney+. Depuis ce weekend est en ligne Out, un court métrage d’animation de neuf minutes du studio Pixar. Il traite de manière poétique et émouvante du coming out et de l’acceptation de soi.

Produit par SparkShorts, la branche indépendante de Pixar, Out marque un grand pas dans l’histoire des studios de l’empire Disney. Il était temps que Disney soit un peu plus inclusif et représentatif vis-à-vis de la communauté LGBT+. Malgré l’apparition de quelques personnages très secondaire LGBT+ ou de vastes allusions, il manquait un personnage principal LGBT+ au catalogue. Avec Out, les choses semblent enfin évoluer puisque, pour la première fois, des personnages gays sont au cœur de l’intrigue.

Inspiré d’une histoire vraie, le court métrage raconte l’histoire de Greg, un beau bûcheron roux sur le point d’emménager avec son petit copain Miguel. Le jour du grand départ, ses parents, qui ne sont pas du tout au courant de son homosexualité, viennent lui rendre visite. Greg ne sait pas comment aborder la question. Quand soudain, il se retrouve piégé dans le corps de son petit chien. Cet événement surnaturel va lui faire comprendre qu’il n’a aucune raison de se cacher et que ses parents l’aiment tel qu’il est.

Avec une création poétique et éducative, Out est un court métrage complètement réussi, qui traite d’un sujet fort avec beaucoup de pédagogie. Les dessins en aquarelle sont remplis de poésie et les questionnements du personnage principal et de sa mère sont plein de justesse. Le final prône avec brio l’acceptation de soi et des autres… vous risquez de verser une petite larme !

Out est une vraie bulle d’oxygène et d’optimisme. Regardez-le et parlez-en, ce court métrage a le potentiel de convertir beaucoup de personnes un peu trop conservatrices…

Regardez la bande-annonce ci-dessous et le court-métrage en intégralité sur Disney+ :