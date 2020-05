JK Rowling fait encore parler d’elle en soutenant un tweet transphobe

Souvenez-vous, en décembre derrière, JK Rowling, l’écrivaine de Harry Potter a rejoint le mouvement TERF #IStandWithMaya. Depuis 2008, ce mouvement d’une minorité de féministes qui revendiquent le fait que les femmes trans ne sont pas de « vraies femmes » en s’opposant à la législation sur le droit des trans. En 2018, JK Rowling avait déjà liké des tweets transphobes.

Très présente sur Twitter, JK Rowling recommence à aimer des tweets transphobes, même si elle avait été « excusé » auparavant par son attaché de presse qui avait déclaré que l’autrice avait liké le tweet dans un moment d’égarement.

D’après le média LGBTNation, les critiques vont bon train au sujet de la transphobie de JK Rowling. Elle a récemment aimé le tweet du militant anti-trans Fred Sargeant. Il préconise sur son tweet la disparition des trans dans les groupes de défense et affirme que le genre des personnes trans est assigné à leur naissance.

This one got a Like from @jk_rowling today. After my thousand or so re-Likes of her tweet, seems fair. pic.twitter.com/OiZ1ww6YlZ

I prefer to call @AllianceLGB a pro-LGB human rights organization under attack from homophobic trans rights groups. It's time to remove the T from same-sex advocacy groups. Trans has nothing to do with us and we owe them nothing.

— Fred Sargeant (@FredSargeant) April 9, 2020