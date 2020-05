Ben Platt, la star de « The Politician », nous présente son petit copain

Aujourd’hui, on vous parle d’amour ! Et oui. Le beau Ben Platt n’est plus un cœur à prendre. Sa relation avec l’acteur Noah Galvin vient, en effet, d’être officialisée par ce dernier.

« Ben et moi sortons ensemble », a déclaré Noah Galvin sur le podcast Little Known Facts. « Je lui ai demandé ce matin, je me disais, est-ce qu’on peut parler de ça ? Et il a dit : “ N’entre pas dans les détails, mais oui, les gens peuvent savoir. ” C’est encore tout frais », poursuit Noah Galvin.

Les deux jeunes tourtereaux passent leur confinement ensemble avec leur super copine et collègue de Broadway, Kathryn Gallagher. Nous ne savons pas trop depuis quand leur relation a commencé, mais Noah Galvin, qui a eu 26 ans la semaine dernière, a révélé l’adorable cadeau d’anniversaire que Ben Platt a passé des mois à lui préparer.

« Pour faire court, Ben m’a fait une vidéo pour mon anniversaire. Ben, très gentiment a passé probablement trois mois à monter cette vidéo. Il a réuni toutes mes drag queens préférées de RuPaul’s Drag Race et beaucoup d’autres ainsi que mes amis en drag queen me souhaitant un joyeux anniversaire ! », a ajouté Noah Galvin.

Pour la petite histoire, les deux amoureux ont joué tous les deux sur scène le même personnage. En effet, avant d’apparaître dans The Politician dont une saison 2 est programmée sur Netflix, Ben Platt a fait sensation dans la comédie musicale de Broadway Dear Evan Hansen. Son interprétation d’un ado mal dans sa peau en a mis plus d’un KO. Il a d’ailleurs été récompensé par un Tony Awards. Puis, en 2017, c’est Noah Galvin qui a repris le rôle. Comme quoi, leur histoire commune était prédestinée !

GOOD MORNING TO BEN PLATT AND NOAH GALVIN ONLY ! pic.twitter.com/iMLxqWZuVg — ✰ ella ⋆ NSFR ✰ (@loverontours) May 11, 2020

Le concert de Ben Platt bientôt sur Netflix

L’actualité de Ben Platt n’est pas de tout repos, le confinement lui a permis de peaufiner quelques nouveaux projets. Acteur mais aussi chanteur, il a sorti son premier album l’année dernière. Le concert sold out qu’il a donné à New York au Radio City Music Hall sera d’ailleurs diffusé à partir du 20 mai sur Netflix. Vous y trouverez les tubes de son album ainsi que quelques performances inédites.

« Le plus beau cadeau de la musique, c’est qu’elle peut vraiment rassembler les gens. Cela peut vous aider à voir quelqu’un d’une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas », a déclaré Ben Platt.

Il a aussi participé à pas mal d’événements musicaux en ligne. Il a notamment chanté avec Beanie Feldstein un extrait de Into The Woods pour l’anniversaire du génial créateur de comédies musicales Stephen Sondheim.

On a pu aussi le retrouver ce week-end en duo avec Idina Menzel (la voix originale de Elsa dans La Reine des neiges). Ils ont interprété tous les deux Ce rêve bleu dans le cadre d’une soirée Disney Karaoké.