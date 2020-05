Netflix défend l'inclusion de personnages LGBT+ dans ses programmes

Netflix a répondu à un tweet homophobe, pour défendre la présence des personnages LGBT+ dans ses programmes.

Quand un utilisateur de Twitter a décidé de partager un meme contre la représentation LGBT+, le géant du streaming a défendu la communauté. Le meme représente Patrick du dessin animé Bob l’éponge, essayant de pousser une citrouille dans la gorge de Spongebob à l’aide d’un entonnoir. Patrick est étiqueté « Netflix », la citrouille est « un personnage gay inutile » et l’entonnoir est « n’importe quelle nouvelle série ».

« Désolé, vous n’avez pas encore réalisé que chaque personne gay est très nécessaire », a répondu le compte Twitter du service de streaming.

sorry you have yet to realize that every gay person is very necessary https://t.co/xTOEcLWryc

— Netflix (@netflix) May 6, 2020