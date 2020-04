D’après le média LGBT+ Queerty, Clive Davis, qui a découvert Whitney Houston à l’âge de 19 ans, fera équipe avec la réalisatrice Stella Meghie (The Photograph) pour produire le biopic sur la diva Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody. Il est précisé aussi que la famille de la défunte chanteuse et actrice fera partie de la production du projet cinématographique. Le film aura également accès à l’intégralité du catalogue musical de Whitney Houston.

C’est le pro du biopic, Anthony McCarten (The Theory of Everything, Darkest Hour, The Two Popes et Bohemian Rhapsody), qui sera chargé d’écrire le script. Le travail d’Anthony McCarten a déjà emmené trois de ses films sur la victoire des Oscars…. Peut-être un quatrième pour I Wanna Dance With Somebody ?

« De toute mon expérience personnelle et professionnelle avec Whitney, de sa fin d’adolescence à sa mort prématurée tragique, je sais que l’histoire complète de Whitney Houston n’a pas encore été racontée », a déclaré Clive Davis.

Il ajoute : « Je suis tellement heureux qu’Anthony McCarten se soit engagé dans un scénario sans retenue, riche en musique, qui révèle finalement Whitney Houston tout entière dont le génie vocal a profondément affecté le monde alors qu’elle combattait avec acharnement les démons qui devaient être sa perte. »

Whitney Houston reste à ce jour l’artiste féminine la plus récompensée de l’histoire, après avoir remporté six Grammy Awards, 16 Billboard Music Awards, 22 American Music Awards et deux Emmy Awards.

Malgré son succès, Whitney Houston n’a pas eu une vie si heureuse, elle a lutté contre des problèmes personnels et de toxicomanie pour en succomber à l’âge de 48 ans en 2012. La sexualité de la chanteuse a été souvent source de rumeurs et l’histoire d’amour qu’elle a vécue avec Robin Crowfort a longtemps été cachée. On espère d’ailleurs que cette histoire d’amour fera partie du script.

L’équipe de production du projet cinématographique n’a pas encore annoncé qui interprètera le rôle Whitney Houston. On imagine que beaucoup sont sur les rangs.