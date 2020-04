Selon le média LGBT+ GayTimes, dans la dernière version de 2017 du studio Lionsgate des Power Rangers au cinéma, il y avait déjà un personnage LGBT+ avec Ranger jaune, Trini, qui avait des problèmes avec sa petite amie.

Le site We Got This Covered rapporte que la nouvelle version pourrait poursuivre dans la voie de l’inclusion LGBT+. Le Ranger bleu pourrait être gay et le Ranger rouge serait interprétée par une femme. Il semblerait aussi qu’un nouveau Ranger sera une femme trans.

Cette nouvelle a évidemment fait bondir les internautes transphobes et conservateurs.

Un internaute déclare : « Eh bien ce film est déjà une merde alors qu’il n’a même pas encore été fait ! »

« S’ils lancent un ranger trans, cela va ruiner les films de Power Rangers pour toujours, quiconque a l’idée de créer un ranger trans est un gars stupide qui doit rester à l’écart de la franchise des Power Rangers ! », a écrit un internaute haineux.

On ne sait pas encore grand-chose sur l’intrigue de la prochaine version des Power Rangers mais l’histoire devrait se recentrer sur ses racines originelles et être plus joyeuse que la version de 2017. Il y aura aussi certainement un voyage dans le temps qui replongera les rangers dans les années 90.

Le réalisateur Jonathan Entwistle devrait être aux commandes du film.