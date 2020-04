D’après le média LGBT+ Attitude, c’est la première fois que Jacqueline Wilson parle aux médias de son orientation sexuelle.

Pour The Guardian, elle a révélé qu’elle était très heureuse dans la relation avec sa compagne Trish depuis 18 ans.

L’autrice a fait de choix de parler et de faire son coming out maintenant car elle est en pleine écriture de son 111e ouvrage Love Frankie qui parlera d’une histoire d’amour lesbienne entre deux jeunes adolescentes.

Elle a déclaré que sa relation n’était pas une nouveauté pour les gens qui la connaissaient vraiment et que son nouveau roman « éclairerait un peu sa vie privée ».

Jacqueline Wilson a rencontré sa compagne Trish à cinquante ans lors d’une fête après la fin de son mariage. L’autrice a confié que sa mère avait été « consternée » par sa relation avec Trish, mais qu’elle « détestait cordialement son ex-mari et elle n’approuvait vraiment aucun de ses amis ».

Jusqu’à présent, la romancière n’avait pas encore écrit d’intrigue avec des personnages LGBT+ car elle a toujours écrit des histoires sur des enfants ayant des problèmes et qu’elle ne voyait « aucun problème avec le fait d’être gay ».

Considérée un peu comme un modèle et un mentor pour les adolescent.e.s en questionnement, elle a déclaré : « Je ne pense pas que les filles voudraient une auteure aux cheveux gris et ridée comme modèle si elles voulaient se sentir bien d’être lesbienne. Je suis sûr qu’elles pourraient trouver des exemples beaucoup plus glamour. »

Son roman Love Frankie devrait sortir au mois d’août. Il abordera les thèmes de la séparation, de l’intimidation et de la rivalité entre frères et sœurs en plus de l’amour lesbien.

« Ce n’est pas uniquement destiné aux jeunes adolescents LGBT, il s’adresse à tous les adolescents qui se sont déjà inquiétés parce qu’ils ne sont pas tombés amoureux ou qu’ils sont tombés amoureux. »