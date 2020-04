Orville Peck et Diplo expliquent pourquoi la musique country a des influences queer

Hormis la légendaire Dolly Parton, nous ne pouvons pas dire que la musique country ainsi que l’univers qui va avec offre une grande visibilité à la culture queer.

Pourtant, Orville Peck a su nous le prouver dans son dernier clip Queen of the Rodeo. Dans une ambiance rodéo et concours de beauté, le chanteur de country gay Orville Peck nous avait entraîné jusqu’à l’élection de la Drag Queen du Rodéo.

« La chose que j’ai liée à la musique country quand j’étais enfant porte sur l’isolement, le chagrin, de la déception. C’est l’expérience gay que tout le monde a, à un moment donné. »

Petits génies de la country queer, Orville Peck et Diplo expliquent au media LGBT+ Attitude pourquoi la culture « queerness » est inhérente à l’art de la musique country malgré ses préjugés.

« Je suis surpris que pas plus de gays ne se sentent connectés à la musique country. Et c’est principalement à cause de la stigmatisation de l’univers de la musique country qui a en quelque sorte provoqué ça », déclare Orville Peck.

« La chose que j’ai liée à la musique country quand j’étais enfant porte sur l’isolement, le chagrin, de la déception. C’est l’expérience gay que tout le monde a, à un moment donné. »

Pour Orville Peck, cet artiste au visage inconnu, la musique country a toujours eu une contre-culture avec une vision queer. Il explique qu’il y a beaucoup d’homo-érotisme dans la culture cowboy depuis la représentation extravagante des cow-boys des westerns italiens des années 50.

« Si vous allez dans n’importe quel bar gay du monde, il y aura quelqu’un avec un chapeau de cowboy. » Le DJ et super-producteur Diplo (Thomas Wesley Pentz) a collaboré avec Orville Peck sur un morceau de son premier album.

« Quand je pense aux artistes queer des 30 dernières années, ce sont toujours eux qui ont changé la façon dont la musique existe », déclare Diplo.

Le hit-maker américain explique que quand on possède une énergie queer masculine et féminine, on « prend tous les risques car il n’y a rien à perdre ».

« Je pense que cela pourrait être difficile pour certains hommes hétéros, mais pour les artistes queer, c’est une sorte de seconde nature. Ils peuvent aller où ils veulent, il n’y a pas d’obstacle. »

Découvrez le nouveau clip d’Orville Peck Summertime : vêtu de cuir, il parcours seul une immense étendue naturelle, avant d’être pris au piège par une vigne vierge et se retrouve vêtu d’un costume très floral et d’un masque à franges roses.