Michelle Visage veut créer son émission de drag avec des femmes trans et des bios queens

Dans une interview donnée au Guardian, Michelle Visage a confié qu’elle veut présenter sa propre émission de drag, dans laquelle des femmes trans et des bio queens pourraient participer.

La journaliste Emine Saner l’a interrogée sur les commentaires transphobes de RuPaul. Toujours au Guardian, la célèbre drag queen avait, en 2018, répondu « probablement pas » lorsqu’on lui avait demandé s’il accepterait dans son émission une candidate trans.

« J’adorerais présenter ma propre version — avec des bio queens et des femmes trans »

Autre son de cloche du côté de Michelle Visage. « J’adorerais ça. J’adorerais présenter ma propre version — avec des bio queens et des femmes trans », a-t-elle déclaré au Guardian.

Michelle Visage veut inclure des bio queens dans les émissions de drag

« Je veux dire, j’en suis une, donc techniquement, nous sommes dans l’émission », ironise Michelle Visage. « Toutes les personnes sont les bienvenues pour auditionner — nous n’avons tout simplement pas beaucoup de bio queens. » Les « bio queens » font référence à des femmes cisgenres qui se créent un personnage de drag queen.

« Je vais enlever mes dessous », dit-elle au Guardian dans l’interview. Après avoir baissé son pantalon, elle révèle un tatouage des termes « drag queen » sur sa cuisse. « Parce que c’est qui je suis et c’est comme cela que je m’identifie ». « C’est mon bouclier, mon costume de super-héros. Quand je mets mon maquillage, mon drag, j’ai l’impression de pouvoir conquérir le monde. »

Michelle Visage refuse de s’identifier comme bisexuelle

Dans l’interview, il est mentionné que Michelle Visage a eu des relations avec des femmes et des hommes. Lorsque la journaliste lui demande si elle est bie, elle répond négativement.

« Non, quand j’ai grandi, ce n’était pas aussi répandu qu’aujourd’hui », déclare-t-elle. « Pour moi, c’était : si je vois une jolie fille et que je suis attirée par elle, pourquoi pas ? »

« Je ne veux rien enlever à quelqu’un qui vit vraiment un style de vie bi », a-t-elle ajouté. Elle n’a pas cependant expliqué ce qu’était, selon elle, « un style de vie bi ».

« Ce que je vois, c’est que les gens sont plus ouverts d’esprit, il y a beaucoup plus de tolérance », se réjouit-elle. « J’ai une fille lesbienne, donc le plus gratifiant est de voir un parent soutenir son enfant queer, alors qu’il y a peut-être cinq ans, il n’aurait pas compris. » Pour Michelle Visage, les enfants gays sont « entendus, validés en tant qu’êtres humains. J’essaie de dire aux parents qui ont du mal qu’ils n’ont pas à approuver, ils doivent simplement accepter ».

« C’est maintenant à tout le monde de trouver sa couleur dans l’arc-en-ciel et de se rendre compte qu’ils et elles ne sont pas seul.e.s. »