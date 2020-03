Pour vous permettre de vous divertir, de découvrir l’intégralité de notre contenu, de réagir à des interviews ou des reportages réalisés depuis deux ans par les journalistes et les pigistes de Komitid, et jusque-là réservés aux abonné.e.s, Komitid a décidé, comme le week-end dernier, de rendre tous les articles en accès libre à partir de ce vendredi 27 mars à 16 heures et jusqu’à lundi matin 10 heures. Si vous n’êtes pas encore inscrit.e, il faut créer un compte via ce lien pour pouvoir profiter du contenu.

Tous les articles que nous consacrons à l’épidémie de coronavirus, sont accessibles gratuitement et le resteront. Comme vous le savez, c’est grâce au soutien des abonné.e.s que vit en très grande partie Komitid, la publicité sur internet étant surtout trustée par les GAFA. Votre soutien, via l’abonnement, reste donc précieux afin que Komitid poursuive son activité.

Prenez soin de vous et de vos proches, bonne lecture et bon week-end… en compagnie de Komitid.