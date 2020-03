« J’ai été élevée dans une famille religieuse dans le Tennessee dans les années 90, donc c’était une période moins tolérante », explique Miley Cyrus.

« J’avais des ami.e.s gays à l’école. La raison pour laquelle j’ai quitté mon église, c’est parce qu’ils n’étaient pas acceptés. Ils étaient envoyés dans des thérapies de conversion. J’ai eu vraiment du mal avec ça et j’ai aussi eu du mal à accepter ma sexualité », avoue-t-elle.

La chanteuse américaine a annoncé être pansexuelle en 2015. La même année, elle fonde la Happy Hippie Foundation, une association de lutte contre la précarité chez les jeunes LGBT+.

La mannequin, ainsi que son mari Justin Bieber, sont de fervent.e.s chrétien.ne.s. Dans l’interview avec Miley Cyrus, Hailey Baldwin affirme qu’elle a trouvé une église qui « lui convient ». La paroisse en question est l’église Hillsong, connue pour ses prises de positions anti-LGBT+.

Sur le site web de l’église, le pasteur principal Brian Houston écrit : « Hillsong Church accueille TOUT le monde mais n’affirme pas tous les modes de vie. En termes clairs, nous n’affirmons pas un mode de vie gay et, pour cette raison, nous n’avons pas sciemment de personnes gays actives à des postes de direction, rémunérés ou non ».

Selon The Daily Beast, d’anciens fidèles ont déclaré que l’église Hillsong les avaient poussé à suivre des thérapies de conversion.

L’actrice Ellen Page avait d’ailleurs critiqué l’église l’année dernière, la qualifiant de « tristement célèbre pour être anti-LGBTQ ».

Oh. K. Um. But his church is infamously anti lgbtq so maybe address that too ? https://t.co/meg8m69FeF

— Ellen Page (@EllenPage) February 8, 2019