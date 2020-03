Sorti sur les écrans français en mars 1983, ce film de Sidney Pollack raconte l’histoire du travestissement, pour des causes économiques, d’un acteur en mal de rôles.

Michael Dorsey, acteur pas mauvais mais black-listé des castings parce que tête de con assumée aux yeux de la profession est en pleine séparation d’avec sa petite amie Sandy, comédienne elle aussi.

Pour les besoins d’un casting, Michael a l’idée folle de créer de toutes pièces un personnage dont il va enfiler la robe et les apparats : l’actrice Dorothy Michaels, femme mûre et affirmée qui va être embauchée pour interpréter un rôle important dans un soap médical et devenir une star !

Quiproquos assez classiques

Si le film joue la carte de la comédie et donne lieu à quelques quiproquos assez classiques dans les films liés au travestissement, sa force est ailleurs. Bien sûr, la petite amie de Michael va le croire gay, sa partenaire de jeu va penser que Dorothy est lesbienne et des hommes mûrs vont tomber amoureux d’elle mais le film et son propos sont bien plus profonds qu’il n’y paraît. Tootsie aborde, à sa façon, le combat féministe, le harcèlement sexuel à Hollywood, le manque de considération pour les actrices vieillissantes et ne correspondant pas aux canons de beauté de l’industrie du cinéma et de la télévision.

Dorothy/Michael va improviser quelques lignes de dialogue et faire de son personnage une icône féministe, une véritable star adulée de l’Amérique profonde qui fait un triomphe à la série et échapper petit à petit au joug normatif de la production de ce programme assez peu ambitieux artistiquement.

Pollack qui n’avait jamais tourné de comédie et voulait à tout prix éviter la farce grotesque, travaille toute sa mise en scène dans un seul but : que Dorothy ait sa propre existence et que les spectateur.trice.s se sentent en empathie totale avec elle. Et ça marche puisqu’on oublie assez vite que cette actrice âgée aux airs un peu « old school » de secrétaire apprêtée. On y voit d’ailleurs une inspiration assez claire du duo Catherine et Liliane d’Alex Lutz et Bruno Sanches aussi bien sur la forme que sur le fond des personnages qui jouent, eux aussi, la carte de la crédibilité.

Dustin Hoffman qui s’est beaucoup inspiré de sa propre mère, qui l’appelait Tootsie quand il était petit, donne une puissance incomparable au personnage de Dorothy. Elle existe vraiment, elle est une personne à part entière qu’on apprend à connaître à l’instar de ses partenaires de jeu et de l’entourage du soap et le moment spectaculaire de la révélation est un crève-cœur.

Sidney Pollack, qui réalise le film et interprète l’agent de Michael Dorsey avait un mantra en lançant le tournage du film : « Si, en se féminisant, Michael devient un homme meilleur, cette comédie aura trouvé son épine dorsale, son fil conducteur ». Et c’est grâce à cette ligne directrice que le film est si réussi.

À l’occasion d’un classement en l’an 2000 établi par l’American Film Institute et baptisé « 100 ans, 100 rires », Tootsie sera classée deuxième meilleure comédie américaine de tous les temps juste derrière … Certains l’aiment chaud !