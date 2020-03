« Vénus beauté (institut) »

Nadine dirige un institut au nom plein de promesses : Vénus Beauté. Angèle est la plus ancienne de ses trois esthéticiennes. Cet univers rose bonbon à l’atmosphère feutrée fait partie intégrante de sa vie. Les clientes – et clients ! – se dévoilent dans des cabines étroites qui laissent filtrer toutes les confidences.

Le soir venu, Angèle part à la recherche de rapports plus sexuels qu’amoureux avec des hommes rencontrés au hasard. Ses échecs répétés l’ont persuadée que l’amour n’existait pas.

La situation n’est guère plus brillante pour ses collègues : Samantha change régulièrement de partenaire et Marie ne parle que de ses parents. Un jour, un jeune homme aborde Angèle dans un café. Il s’appelle Antoine et lui fait une déclaration d’amour. Commence alors une idylle faite de conflits et de réconciliations, de rejets et de séduction…

Réalisé par : Tonie Marshall

Disponible à la demande jusqu’au 22 mars sur Arte