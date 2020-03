Ce week-end, tous les articles de Komitid sont en accès libre

Pour vous permettre de vous divertir, de découvrir l’intégralité de notre contenu, de réagir à des interviews ou des reportages réalisés depuis deux ans par les journalistes et les pigistes de Komitid, et jusque-là réservés aux abonné.e.s, Komitid a décidé de rendre tous les contenus en accès libre à partir de vendredi 20 mars à 16 heures et jusqu’à lundi matin 10 heures. Si vous n’êtes pas encore inscrit.e, il faut créer un compte via ce lien.

L’équipe de rédaction est elle aussi confinée bien sûr mais va continuer à vous informer de tout ce qui se passe sur la planète LGBT+ tout en essayant aussi de vous apporter des moments de détente sur nos réseaux sociaux avec des vidéos humoristiques.

On a du mal à définir la période que nous vivons. Pour l’immense majorité d’entre nous, cette situation qui voit notre vie quotidienne et nos libertés fondamentales limitées pour des raisons sanitaires, est inédite.

Bien sûr, tous les articles que nous consacrons, à notre échelle, à la crise du coronavirus, sont accessibles gratuitement et le resteront. Vous trouverez ainsi dans cet article des informations sur la mobilisation de la communauté LGBT+ face au coronavirus.

Par ailleurs, cette période est l’occasion de (re)prendre des bonnes habitudes : prendre des nouvelles de vos proches, des personnes isolées, de vos ami.e.s croisé.e.s dans votre association, votre bar ou votre club préféré. Pourquoi pas, comme cela commence à se faire, en organisant des apéros virtuels !

Grâce à notre rubrique Livres, vous pourrez aussi découvrir des auteur.e.s et des œuvres que vous n’aviez peut-être pas eu le temps de lire.

Vous pouvez aussi consulter notre très riche vidéothèque, qui, grâce au rachat de Yagg, contient plus de 1000 vidéos.

Comme vous le savez, c’est grâce au soutien des abonné.e.s que vit en très grande partie Komitid, la publicité sur internet étant surtout trustée par les GAFA. Votre soutien reste donc précieux, parce qu’il y aura évidemment un après et que Komitid compte bien être là pour le célébrer.

Prenez soin de vous et de vos proches, bonne lecture et bon week-end… en compagnie de Komitid.