Ce soir sur France 5 : « PMA-GPA, les enfants ont la parole »

« PMA-GPA, les enfants ont la parole »

Des enfants issus de PMA et de GPA racontent leur conception, leur vie de famille, leur vision de l’avenir et la dureté du regard des adultes. Kolia, Lucie, Sacha, Lou-Ann, Jade, Mathis et Tom ont été élevés par un parent seul, par deux mères, par deux pères, par un couple hétérosexuel, voire par un trio parental. Agés de 8 à 20 ans et filmés à hauteur d’enfants, ils échangent sur leur histoire, sur le regard des autres et sur leur relation avec leurs parents. Certains évoquent même leurs droits et leur rapport au donneur. Ces questions abordées par les enfants permettent de contribuer au débats liés au projet de loi de bioéthique. Le documentaire sera suivi d’un débat, à partir de 22 heures.

Réalisé par : Laure Granjon

Diffusé ce soir sur France 5 à 20h50 et disponible en replay jusqu’au 17 avril.

Pour voir le documentaire, allez sur le site de France TV.