En 1810, un agriculteur anglais avait une opinion sur l’homosexualité assez incroyable pour l'époque

Matthew Tomlinson, un fermier du West Yorkshire dans le nord de l’Angleterre, a écrit en janvier 1810 que l’homosexualité était innée et que la punir de mort était cruel.

Signalé par CNN, son journal intime est révélateur. Répondant aux informations parues dans les médias au sujet d’un médecin de la marine exécuté pour sodomie – une punition typique contre l’homosexualité au 19e siècle– Matthew Tomlinson estime que pénaliser les gens pour quelque chose qui est leur « nature depuis l’enfance » était injuste.

La découverte a bouleversé les hypothèses des historiens sur les attitudes historiques envers l’homosexualité, contredisant l’opinion selon laquelle elle était unanimement considérée comme anormale et dangereuse à l’époque – et pourrait être considérée comme une attitude plus moderne que celles de 70 pays qui criminalisent encore l’homosexualité.

Ce passage surprenant du journal intime de Matthew Tomlison a été découvert par hasard par Eamonn O’Keeffe, un chercheur de l’université d’Oxford, qui étudiait le rôle des musiciens militaires britanniques durant les guerres napoléoniennes.

La peine de mort a été appliquée à ceux reconnus coupables de sodomie en Angleterre et au Pays de Galles jusqu’au milieu du XIXe siècle, avant d’être remplacée par une peine de prison en 1861.

En 1885, tous les actes homosexuels ont été rendus illégaux, jusqu’à ce que l’homosexualité soit finalement dépénalisée en 1967.