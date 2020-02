Christine and The Queens a sorti un nouveau titre !

Deux ans après la sortie de son dernier album baptisé Chris, Christine and The Queens revient avec People, I’ve been sad, qu’elle vient présenter via une vidéo signée par la plateforme Colors. Le morceau alterne entre l’anglais et le français, entre la puissance et la mélancolie.

Christine and The Queens, consacrée leader de la prochaine génération par le magazine Time avait assuré la promotion de son nouvel album depuis l’année dernière. Après une tournée des plus grandes salles de France marquée par un AccorHotels Arena enflammé, la star s’est ensuite produite aux États-Unis à Coachella au printemps 2019.

L’année dernière, la musicienne s’était invitée sur le morceau Gone de la Britannique Charli XCX.