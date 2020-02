Coronavirus : des médicaments contre le VIH pourraient-ils être utilisés pour le traiter ?

Le virus a été identifié à Wuhan, en Chine, et a déjà fait 170 morts. Le 4 février, les derniers chiffres faisaient état de 427 décès et de 20 659 personnes infectées.

Alors que les chercheurs travaillent rapidement au développement d’un vaccin, la Commission nationale chinoise de la santé (NHC) utilise une combinaison de deux molécules anti-VIH existantes, le lopinavir et le ritonavir, dans le cadre de son plan de traitement. En France, ces deux molécules sont commercialisés sous les noms de Kaletra pour lopinavir, et Norvir pour ritonavir.

Selon le journal médical Lancet, l’association du lopinavir et ritonavir a eu un résultat positif pour deux virus similaires – celui de l’épidémie du SRAS en 2003 et l’épidémie du syndrome respiratoire du Moyen-Orient en 2012.

Éventuelle guérison

On ne sait pas encore si les médicaments auront un effet sur le nouveau virus, mais un essai clinique pour une éventuelle guérison est actuellement en cours à l’hôpital Jin Yintan à Wuhan, où les premiers patients atteints de coronavirus ont été traités.

Alors que les recherche pour un potentiel vaccin sont en cours, les scientifiques espèrent que l’essai pourrait offrir une avancée et un espoir.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré le jeudi 30 janvier que l’épidémie constitue une urgence sanitaire de portée internationale.