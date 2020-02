Le SuperBowl 2020 a fait le plein de pubs LGBT+ !

Pop Tarts

La Pub de Pop Tarts met en avant Jonathan Van Ness, star non binaire de Queer Eye.

Pendant la pub, il explique vouloir rendre un buffet appétissant pour ensuite paniquer en voyant des Bretzels « si ternes, si secs, si croustillants ».

Sabra

La pub suivante pour le houmous Sabra montre la vedette de RuPaul’s Drag Race Miz Cracker, essayant de mettre un casque de football sur sa perruque pendant que Kim Chi, une autre drag-queen, la regarde.

Un instant magique.

Amazon

Amazon a clairement déboursé une grosse somme d’argent pour son annonce Alexa, qui met en vedette Ellen DeGeneres et sa femme Portia de Rossi dans leur maison.

Elles imaginent l’époque d’avant les appareils connectés – avec une ligne de personnages historiques demandant aux serviteurs d’effectuer des tâches triviales.

TurboTax

Petite publicité musicale par TurboTax, une application de déclaration d’impôts en ligne – avec une scène inspirée de la série Pose avec l’actrice Hustlers Trace Lysette et d’Isis King de When They See Us.

Doritos

Doritos met en avant l’artiste en vogue du moment Lil Nas X faisant quelques pas de danse sur Old Town Road face à la star du western Sam Elliott.

Olay

La publicité d’Olay met en vedette Lilly Singh, une animatrice bie en astronaute, faisant passer un message sur la place qu’il faut laisser aux femmes (#makespaceforwomen).

Mais comme d’habitude, toutes ces pubs LGBT-friendly sont beaucoup trop pour One Million Moms – une branche du groupe anti-LGBT américain de l’American Family Association.

Le groupe a dénoncé les marques « qui font la promotion d’un programme de confusion sexuelle », affirmant : « Normaliser ce mode de vie est contraire à ce que les parents chrétiens conservateurs enseignent à leurs enfants sur la volonté de Dieu en rapport à la sexualité. »

L’association Glaad a déclaré : « Malheureusement pour les militants anti-LGBT+, cette année marquera la publicité la plus inclusive LGBTQ vue pendant le Super Bowl de son histoire. Nous avons hâte que les familles américaines voient et encouragent les icônes LGBTQ comme Ellen DeGeneres et Portia de Rossi, Lilly Singh, Trace Lysette, Isis King, Jonathan Van Ness, Miz Cracker et Kim Chi – il est temps. »