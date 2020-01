Janelle Monáe annonce sur les réseaux sociaux : « Je suis non-binaire »

L’auteure-compositrice-interprète de soul music américaine Janelle Monáe participe à la campagne #IAmNonbinary pour annoncer qu’elle se définit comme une personne non-binaire*.

« Es-tu un garçon ou une fille ? » –> « Je suis une expérience. »

Cela fait partie de la campagne d’information de Glaad (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) sur la non binarité ayant pour but d’éduquer les gens à inclure les personnes non binaires dans leur langage.

Here are some ways to go beyond the binary and ensure the language you use is inclusive of non-binary people. #IAmNonbinary 💛🤍💜🖤 pic.twitter.com/jigQ1zZF3M

Vendredi 10 janvier, le #IAmNonbinary s’était hissé au top des sujets sur Twitter.

Human Rights Campaign a également utilisé ce hashtag pour donner une meilleure visibilité aux personnes non-binaires. L’organisation a également repris les tweets de nombreuses personnalités qui s’étaient déjà révélées comme non binaires dont Jonathan Van Ness, Indya Moore, Aja, Sam Smith, Amandla Stenberg, Angel Haze et Jacob Tobia.

Identifying as non-binary isn’t new, but visibility is helping more people embrace their identities as non-binary.

In fact, 12 % of respondents to @HRC’s 2018 LGBTQ Youth Report identify as non-binary. #IAmNonbinaryhttps://t.co/8W6EbbPtTR

— Human Rights Campaign (@HRC) January 10, 2020