Claudius Pan : « On est tous Harry Potter quand on vit dans un monde hétérosexuel et qu’on cherche le monde homosexuel »

Vous l’avez peut-être découvert dans un petit rôle de la saison 2 de la série Les Engagés ou en visionnant ses courts métrages qui circulent sur internet ou sur sa chaîne Youtube.

Claudius Pan, artiste multi-talents, raconte le voyage initiatique et mystique qui a changé sa vie dans son premier roman, Carpe Noctem (éditions La Sélénite). Il a choisi de passer quelques années dans une communauté de « fées » américaine : un lieu hors du monde où les frontières des genres et des sexualités sont abolies pour vivre une vie de liberté et de conscience de soi faite de rituels païens et de sexualité ouverte. Komitid l’a rencontré pour évoquer son parcours, ce premier roman et ses autres créations à venir.

Komitid : Vous êtes comédien, réalisateur, vous écrivez, comment avez-vous l’habitude de vous présenter ?

Claudius Pan : J’essaie de ne pas trop me définir. Comme on peut le comprendre en lisant le livre, j’adore rester un être mouvant. Je me définis plus par rapport à ce que je fais : j’écris un bouquin on peut me mettre l’étiquette d’écrivain, quand je fais un film je vais être réalisateur et si je travaille dans une ferme, je suis fermier. Ce qui m’intéresse c’est d’être vivant, d’aimer ce que je fais, d’être avec des gens que j’aime. À aucun moment, je ne cherche un statut ou quelque chose qui puisse me définir, cela me fait très peur, c’est presque mortuaire pour moi cette idée-là. Ce qui me plaît ce sont les épiphanies, ces moments où j’avance, où je tue quelque chose que j’étais pour renaître différemment.

Comment est né ce roman et en quoi est-il autobiographique ?