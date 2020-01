Six Chinois.es sur dix seraient favorables au mariage des couples de même sexe

Il y a quelques jours, le Congrès national du peuple a reconnu que des dizaines de milliers de pétitions avaient été envoyées pour réclamer l’égalité du mariage. Récemment, un sondage mené par l’institut Ifeng auprès de plus de huit millions de personnes a montré que 63 % des Chinois.es soutiennent la légalisation du mariage des couples de même sexe.

Espoir

Interviewée par NBC, Gao Qianhui, une femme lesbienne de 21 ans vivant à Shenzhen a déclaré : « C’est presque irréel… Il y a peu de chances que cela se réalise dans un futur proche mais le fait que ce sujet est maintenant publiquement et officiellement sur la table donne à la communauté LGBT de l’espoir pour la première fois après des années à devoir se cacher et se battre. »

L’homosexualité a été dépénalisée en Chine en 1997, mais le sujet est encore tabou dans de nombreux domaines, et un rapport sur les droits de l’homme en novembre 2019 ont montré que les personnes LGBT + en Chine sont forcées de subir des « thérapies de conversion » dans au moins 96 hôpitaux publics et centres non agréés.

Censure

La censure des questions LGBT + est depuis longtemps un problème en Chine, et un nombre important de films LGBT + – tels que Brokeback Mountain , Call Me By Your Name et Deadpool – sont totalement interdits.

Mais le mois dernier, il a été révélé que le baiser de même sexe dans Star Wars : The Rise of Skywalker n’a pas été censuré en Chine. Un signe de plus ?