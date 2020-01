« Fun Home », le roman graphique culte d'Alison Bechdel produit au cinéma par Jake Gyllenhaal

À l’origine, Fun Home est un roman graphique autobiographique d’Alison Bechdel paru en 2006. L’auteur y raconte son enfance en tant que lesbienne dans les régions rurales de Pennsylvanie aux États-Unis, en mettant l’accent sur sa relation compliquée avec son père gay.

Par la suite, ce roman a été adapté en comédie musicale en 2013 par Lisa Kron (paroles et ouvrage) et Jeanine Tesori (musique). D’abord créée dans le off, elle a vite atterri à Broadway, en 2015, au Circle in the Square Theatre. Le spectacle fut un très gros succès et a remporté pas moins de cinq Tony Awards dont celui de la meilleure comédie musicale.

Jeanine Tesori & Lisa Kron ont ainsi été les premières femmes à remporter un Tony en tant que duo d’auteure-compositrice !

Dans le film, qui est une adaptation de la comédie musicale, c’est l’acteur Jake Gyllenhaal qui jouera le père. L’acteur est aussi le producteur de cette adaptation.

Ce ne sera pas la première fois que la star de Spider-Man jouera un rôle gay : il était l’amant de Heath Ledger dans Le Secret de Brokeback Mountain. Il a aussi récemment joué un dans le film d’horreur Netflix 2019 Velvet Buzzsaw.

En France, Fun Home a été publié par Denoël Graphic dans une traduction de Corinne Julve et Lili Sztajn.