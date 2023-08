Discriminations anti LGBT: des indemnités réclamées à The 1975 après l'annulation d'un festival

L’organisateur du festival malaisien Good Vibes, dont l’annulation avait été ordonnée en juillet par les autorités après un baiser échangé sur scène entre le chanteur et le bassiste de The 1975, réclame 2,7 millions de dollars d’indemnisation au groupe d’indie-rock britannique.

En Malaisie, l’homosexualité est illégale et peut conduire à des peines d’emprisonnement.

Le 21 juillet, le groupe avait dû écourter son concert au festival de musique Good Vibes à Sepang, près de la capitale malaisienne Kuala Lumpur, après un baiser sur scène entre le chanteur Matty Healy et le bassiste Ross MacDonald.

Le ministre malaisien des Communications et du Numérique avait alors qualifié le baiser de “très grossier“, avant d’ordonner “l’annulation immédiate” du reste du festival qui devait durer trois jours.

“Je peux confirmer que ma société a envoyé une lettre au groupe britannique 1975 pour réclamer 12,3 millions de RM (2,68 millions de dollars) de dommages et intérêts au nom de Future Sound Asia (FSA)“, a annoncé l’avocat de la société organisatrice de la rencontre, Me David Dinesh Mathew, précisant avoir mis en demeure le groupe de lui répondre avant lundi.

Cette plainte, déposée le 7 août, est “essentiellement fondée sur une rupture de contrat“, a-t-il dit, assurant que le représentant de Matty Healy avait signé une assurance écrite avant le spectacle selon laquelle le groupe “adhérerait à toutes les directives et réglementations locales” lors de leur prestation.

L’annulation du festival après leur concert “a eu des répercussions sur les artistes et les petites entreprises locales” qui dépendaient du festival pour leur subsistance, a ajouté Me David Dinesh Mathew.

“Je ne vois pas l’intérêt d’inviter The 1975 dans un pays et de nous dire ensuite avec qui nous pouvons avoir des relations sexuelles“, avait déclaré le chanteur de The 1975 sur scène.

Certains membres de la communauté LGBTQ de Malaisie ont critiqué M. Healy sur les réseaux sociaux, affirmant que ses actions avaient rendu leur situation encore plus difficile. Le groupe a annulé ses concerts en Indonésie et à Taïwan, pays à majorité musulmane, à la suite de ce tollé.