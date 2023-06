« Drag Race France » revient le 30 juin sur France 2

La saison 2 du concours de drag-queens « Drag Race France », succès surprise de l’été 2022, sera diffusée à partir du 30 juin tous les vendredis en deuxième partie de soirée sur France 2, a annoncé mardi France Télévisions.

Quelle reine succèdera à Paloma, alias Hugo Bardin ? Cookie Kunty ? Ginger Bitch ? Dès la fin du mois, 11 nouvelles queens s’affronteront lors de multiples épreuves (chanson, danse, imitations…) et défilés pour tenter de décrocher la couronne la plus “queer” du service public.

Adaptée de l’émission « RuPaul’s Drag Race », lancée en 2009 aux Etats-Unis, « Drag Race France », phénomène sur les réseaux sociaux, a aussi connu un beau succès à l’antenne l’été dernier. L’émission a ainsi rassemblé « jusqu’à 7 millions de téléspectateurs (ayant regardé au moins une minute du programme, ndlr) sur l’ensemble de la saison », rappelle le groupe public dans un communiqué.

A l’origine réservée à la plateforme pour jeunes adultes France TV Slash, l’émission avait finalement été programmée en troisième partie de soirée sur France 2, après « Fort Boyard », aux alentours de minuit.

Cette année, le télécrochet présenté par Nicky Doll – drag-queen française et candidate de la saison 12 de l’émission américaine –, accompagnée du DJ et figure LGBT Kiddy Smile et de Daphné Bürki, se voit donc installé vers 23 heures et doublé d’une diffusion en avant-première à 18 heures sur France TV Slash.

Pour accompagner son retour, France 2 proposera le 24 juin « La grande soirée des cabarets » présentée par Nicky Doll et Stéphane Bern, suivie de l’émission « Le phénomène Drag Race France, 1 an avec les queens ! », où l’on retrouvera les anciennes candidates dont la lauréate Paloma.

Depuis sa victoire en août 2022, le phénomène « Drag Race » s’est poursuivi sur scène à l’occasion du « Légendaire cabaret club », tournée à guichets fermés des dix candidates de la saison 1, passée notamment à 13 reprises au Casino de Paris.

De quoi justifier cette année l’organisation d’une grande finale en public, une première en Europe pour ce format présent dans près de 16 pays, selon France Télé.