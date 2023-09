Mousse et Stop Homophobie portent plainte contre CNews pour discrimination à l'orientation sexuelle

Cette plainte, déposée mardi 30 mai, repose sur la publication en décembre 2022 d’un article du média d’investigation en ligne Mediapart qui a révélé l’éviction d’un journaliste indépendant après qu’il a dénoncé des propos homophobes tenus par sa supérieure hiérarchique.

« En novembre dernier, le pigiste, qu’elle a qualifié de “fiotte”, a été écarté après avoir dénoncé ses propos », relate l’article.

L’association Mousse, engagée depuis plus de 20 ans dans la défense des droits des personnes LGBT+, a décidé de porter l’affaire en justice en tant qu’entité « légalement habilitée à agir », d’après la plainte qu’a pu consulter l’AFP, Stop Homophobie devant également se joindre à la procédure.

Selon Mediapart, le journaliste, qui travaillait régulièrement depuis deux ans pour la chaîne et auquel on avait proposé un CDD d’un an, a vu, une semaine après la dénonciation des faits, « l’intégralité de ses piges finalement annulée par la chaîne ».

« L’homosexualité de Benjamin (prénom du journaliste modifié par Mediapart, ndlr) et le fait d’avoir dénoncé l’injure homophobe » de cette responsable « ont donc été pris en compte dans la décision d’annuler ses piges de novembre 2022 et de n’avoir plus voulu signer le CDD avec ce dernier », est-il exposé dans la plainte.

« Il y a donc bien entrave à une activité économique discriminatoire » et « un refus d’embauche », en déduit l’avocat de Mousse, Me Etienne Deshoulières.

Sollicitée par l’AFP, CNews a réfuté cette interprétation, rappelant le statut de pigiste de son ancien collaborateur. « On lui a proposé un contrat, la mission allouée ne lui convenait pas, d’un commun accord on n’a pas donné suite, à aucun moment il n’a été licencié », a fait valoir la chaîne.