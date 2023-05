Cannes côté queer, épisode 4 : à la Queer Palm, une flamboyante fenêtre sur le monde

Pour ce dernier épisode de notre couverture cannoise, Komitid s’est intéressé aux deux films les plus confidentiels de la sélection Queer Palm : Levante de la brésilienne Lillah Halla et A Song Sung Blue de la chinoise Zihan Geng. Deux premiers longs-métrages sorores de jeunes réalisatrices qui font briller les couleurs LGBT à l’international.

Combat pour la vie

Au Brésil, Sofia, 17 ans, est une joueuse de volley prometteuse évoluant dans une équipe inclusive avec sa bande d’amies. Alors que des professionnels s’intéresse à elle et souhaitent la faire signer dans une plus grosse équipe, Sofia apprend qu’elle est enceinte. Dans un pays où la religion est toujours plus oppressive, où l’avortement est illégal et puni par la loi, elle va devoir se battre pour faire valoir ses droits et sa liberté.

Lillah Halla fait de ce pitch anxiogène une magnifique histoire de sororité où les femmes, aussi plurielles soient-elles, font front contre une société qui les discrimine. Ne lâchant pas d’une semelle son héroïne, elle éclipse rapidement la question du père pour se concentrer sur Sofia, son combat, ses convictions et ses proches.

Porté par une mosaïque de visages fabuleux, composé de personnages et d’actrices trans, lesbiennes, grosses ou encore masculines, le film se fait le relais des féminités marginalisées sans jamais dramatiser leur existence. En résulte un hilarant girls band prêt à tout les unes pour les autres. Lillah Halla fait du combat d’une femme celui de beaucoup d’autres, le tout avec une énergie revigorante et une colère qui transparaît dans chaque plan du film. De quoi rappeler qu’entre la vie et la mort, les femmes choisissent toujours la liberté.

Après Un Varon, Le Prédateur, Coeur Errant, Sublime et les futurs Pornomelancolia et Camila sortira ce soir, le cinéma queer sud-américain fait preuve d’une vitalité débordante !

Le bleu est une couleur chaude

Sélectionné à la Quinzaine des Cinéastes, ce premier film chinois qui suit quelques mois de la vie d’une jeune adolescente est le ravissement de cette fin de festival. Alors que sa mère s’absente pour un voyage professionnel, Xian, 15 ans, se retrouve chez un père qu’elle connaît à peine et qui a refait sa vie avec une autre femme, dont la fille est plus âgée que Xian. Au contact de cette dernière, à la vie compliquée et quelque peu malmenée par les hommes, Xian s’ouvre à mesure que ses sentiments se confondent.

Une histoire simple de transmission féminine, que Zihan Geng traite avec attention et virtuosité. Dans une ambiance plastique splendide, dont le halo bleué et blanchatre fait écho aux rêveries de Wong Kar-Wai, A Song Sung Blue déroule délicatement son récit d’adolescence et porte haut l’aspect vertueux de la solidarité féminine lors de la construction de soi.

A Song Sung Blue est l’une des plus belles trouvailles de cette édition cannoise et révèle une voix de cinéma qu’il faudra suivre de près.